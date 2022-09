Sofia Raffaeli | “Due ori mondiali da impazzire! Tutti per mio nonno”

(Di giovedì 15 settembre 2022)vince sia l’oro mondiale al cerchio con 34.850, davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (33.400) e alla tedesca Darija Varfolomeev (32.150), sia quello alla palla con 34.900, precedendo la Varfolomeev (34.100) e l’altra azzurra Milena Baldassarri, bronzo con 32.400. La diciottenne di Chiaravalle entra così nella leggenda, essendo l’unica individualista italiana ad aver vinto un titolo iridato. In realtà sono due i titoli, quindi il primato vale doppio, come anche la doppietta sul podio con Milena, l’amica del cuore. Era proprio quest’ultima, in una specie di derby fabrianese, a detenere il precedente record nell’albo d’oro federale, avendo vinto l’unico argento di specialità proprio a, al nastro, nel 2018. Laoggi, quindi, riscrive la storia della disciplina, raccogliendo in un colpo solo ...

LiaCapizzi : Fenomenale Sofia Raffaeli La 18enne di Chiaravalle riscrive La Storia della ginnastica ritmica È ORO al cerchio:… - Eurosport_IT : SOFIA ANCORA D'OROOOOOO ???? Raffaeli è Campionessa del Mondo anche alla palla! Momento da sogno per l'Azzurra che p… - Coninews : STRAORDINARIAMENTE DIVINE ? Ai Mondiali di Sofia la ginnasta #ItaliaTeam Sofia #Raffaeli conquista uno storico dop… - Federicaffff : RT @Coninews: Due volte sul gradino più alto del podio mondiale nella stessa sera. ?? A Sofia la diciottenne Sofia #Raffaeli è entrata nell… - NapoletanoFier1 : RT @LiaCapizzi: Fenomenale Sofia Raffaeli La 18enne di Chiaravalle riscrive La Storia della ginnastica ritmica È ORO al cerchio: prima az… -

Prima l'oro al cerchio e poi quello alla palla per entrare definitivamente nella storia della ginnastica ritmica. Ai Mondiali in Bulgaria,scrive una pagina indimenticabile di questo sport salendo per due volte sul podio iridato, cosa mai successa prima ad una atleta azzurra. E a rendere ancora più sontuosa la festa per l'...... è arrivata mercoledì: a soli 18 anniè diventata la più grande interprete della storia della ginnastica ritmica italiana. A, in Bulgaria, ha conquistato la medaglia d'oro sia ...L'atleta marchigiana ha vinto sia la gara con il cerchio, che quella con la palla nella quale sale sul podio anche Milena Baldassarri ...Sofia Raffaeli è una forza della natura ed è entrata nella storia dello sport italiano, conquistando due storiche medaglie d’oro ai Mondiali ...