“Smettetela subito” Belen Rodriguez | lite furiosa in aeroporto | interviene la polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 settembre 2022)non smette di far parlare di sé, stavolta la colpa è di una clamorosa sfuriata in. A riporta l’indiscrezione è la pagina Instagram The Pipol. È stata un’estate sotto i riflettori per la showgirl Argentina, tornata in pianta stabile con Stefano De Martino. La coppia è più affitata che mai e anche sotto il profilo professionale tutto sembra filare per entrambi. Stefano De Martino dopo il successo del Tim Summer Hits, si prepara a condurre tre programmi, Stasera tutto è possibile, Bar Stelle e la versione italiana di That’s my jam. Perinvece confermati gli impegni a Tu si que vales e Le Iene. Si vocifera inoltre che sia tra le papabili per la conduzione de La Talpa nel 2023. “Tornando a quanto successo in, The Pipol racconta tutto per filo e per segno. Si ...