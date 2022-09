Sky Sport | Europa e Conference League 2022 23 2a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW

(Di giovedì 15 settembre 2022) Giovedì 15 settembre, appuntamento con la secondadella fase a gironi della UEFAe della UEFA/2023.Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45...

SkySport : JUVENTUS-BENFICA 1-2 Risultato finale ? ? #Milik (4’) ? rig. #JoaoMario (43’) ? #Neres (55’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE -… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ??… - forumJuventus : CLAMOROSO! Sky Sport Tech misura le distanze e conferma quanto avevamo già detto nel nostro tweet: #Bonucci era ten… - digitalsat_it : Golf, su Sky Sport al via edizione 2022 Open d’Italia gustoso anticipo di Ryder Cup - FilippoLaBua1 : RT @DIRETTADCM: Ma lavorare come? Risponde così Paolo Condò a Sky Sport alle parole di #Allegri. Voi cosa ne pensate? ???? #JuveBenfica htt… -

... live streaming su SuperTenniX e SuperTennis.tv (4° match sul centrale Jasmine Paolini - Kaja Juvan) 11.45 Rugby, The Rugby Championship: Australia - Nuova Zelanda - Diretta tv suUno, live ...Il match odierno sarà disponibile in diretta su(canale 203 e 253) ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di). SkyGO, NOW ed DAZN sono accessibili per la diretta ...Leggi su Sky Sport l'articolo Rangers-Napoli 0-3, gol e highlights: decidono Politano su rigore, Raspadori e Ndombele ...Nel video l'analisi di Alessandro Del Piero sulla sconfitta della Juve nel post partita della sfida col Benfica: "Ci sono problemi nel creare occasioni e nel tenere il passo, soprattutto in Europa. No ...