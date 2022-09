Simone Antolini, il fidanzato 23enne di Cecchi Paone, confessa: “Come ha reagito la mia ex quando ha visto le mie foto con lui? Lei bene, ma altri miei amici…” (Di giovedì 15 settembre 2022) È stato paparazzato dal settimanale Chi assieme al fidanzato, Alessandro Cecchi Paone, durante una gita in barca. E Simone Antolini ha raccontato al Corriere che, dopo l’uscita di quelle immagini, “i suoi vicini di casa lo schifano”. Ora Antolini, 23 anni, torna a parlare e stavolta con Fanpage.it: “Vengo da un paese che si trova nei pressi della provincia di Ascoli Piceno. Preferisco non essere più specifico per tutelarmi, essendomi trovato al centro di questo caos mediatico. Sto ancora facendo fatica a fronteggiare tutto ciò che si è generato. Pensi che ho perfino dovuto chiudere il mio profilo Facebook a seguito dell’uscita delle foto. Non so Come abbiano fatto a trovarmi ma mi hanno trovato e continuo a ricevere minacce e insulti, perfino su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) È stato paparazzato dal settimanale Chi assieme al, Alessandro, durante una gita in barca. Eha raccontato al Corriere che, dopo l’uscita di quelle immagini, “i suoi vicini di casa lo schifano”. Ora, 23 anni, torna a parlare e stavolta con Fanpage.it: “Vengo da un paese che si trova nei pressi della provincia di Ascoli Piceno. Preferisco non essere più specifico per tutelarmi, essendomi trovato al centro di questo caos mediatico. Sto ancora facendo fatica a fronteggiare tutto ciò che si è generato. Pensi che ho perfino dovuto chiudere il mio profilo Facebook a seguito dell’uscita delle. Non soabbiano fatto a trovarmi ma mi hanno trovato e continuo a ricevere minacce e insulti, perfino su ...

