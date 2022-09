Sicurezza a scuola, Cittadinanzattiva: “Istituti vecchi e il 50% è senza agibilità. Ventilazione in aula? Solo l’Italia non investe” (Di giovedì 15 settembre 2022) I fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza non basteranno a dare un nuovo volto alla scuola italiana, a metterla in Sicurezza, a garantire la qualità. A dirlo è “Cittadinanzattiva” che stamattina ha presentato, all’istituto dell’Enciclopedia italiana a Roma, “Io voto scuola”, il ventesimo rapporto sulla Sicurezza degli Istituti italiani. Sul palco nessun politico, nessun candidato alle elezioni ma Solo “tecnici”, uomini e donne che lavorano ogni giorno per e nella scuola. Quest’anno gli occhi dell’associazione guidata da Anna Lisa Mandorino e da Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale del settore scuola sono stati puntati sul Pnrr: “Ad eccezione dei nidi, le richieste degli Enti locali sono state di gran lunga superiori alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) I fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza non basteranno a dare un nuovo volto allaitaliana, a metterla in, a garantire la qualità. A dirlo è “” che stamattina ha presentato, all’istituto dell’Enciclopedia italiana a Roma, “Io voto”, il ventesimo rapporto sulladegliitaliani. Sul palco nessun politico, nessun candidato alle elezioni ma“tecnici”, uomini e donne che lavorano ogni giorno per e nella. Quest’anno gli occhi dell’associazione guidata da Anna Lisa Mandorino e da Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale del settoresono stati puntati sul Pnrr: “Ad eccezione dei nidi, le richieste degli Enti locali sono state di gran lunga superiori alle ...

