Si sblocca Ronaldo, lo United esulta. Feyenoord show: 6 reti allo Sturm Graz (Di giovedì 15 settembre 2022) Si ricomincia da tre, nel girone F dove c'è anche la Lazio. I biancocelesti crollano in casa del Midtjylland, il Feyenoord invece annienta lo Sturm Graz e dopo le prime due giornate sono tutti alla ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Si ricomincia da tre, nel girone F dove c'è anche la Lazio. I biancocelesti crollano in casa del Midtjylland, ilinvece annienta loe dopo le prime due giornate sono tutti alla ...

Fprime86 : RT @sportmediaset: Cristiano Ronaldo si sblocca: primo gol in carriera in Europa League #CristianoRonaldo #EuropaLeague #Ronaldo https://t… - sportli26181512 : Si sblocca Ronaldo, lo United esulta. Feyenoord show: 6 reti allo Sturm Graz: Si sblocca Ronaldo, lo United esulta.… - sportmediaset : Cristiano Ronaldo si sblocca: primo gol in carriera in Europa League #CristianoRonaldo #EuropaLeague #Ronaldo - sportli26181512 : Finalmente Ronaldo: primo gol in stagione col Man United e in Europa League in carriera: Si sblocca in Transnistria… - sergiocarloni_ : #Ronaldo, primo gol in #EuropaLeague: #CR7 si sblocca. ???? -