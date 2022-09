Si innamorano in Sicilia negli anni Sessanta | dopo 55 anni si ritrovano e si sposano

infoitinterno : Si innamorano in Sicilia negli anni Sessanta: si ritrovano e si sposano 55 anni dopo - visitorcity : RT @lasiciliait: Si innamorano in Sicilia negli anni Sessanta: si ritrovano e si sposano 55 anni dopo - lasiciliait : Si innamorano in Sicilia negli anni Sessanta: si ritrovano e si sposano 55 anni dopo -

La Sicilia

Nel 1965 Virginio era un giovane ufficiale della Marina Militare e venne inviato in servizio ad Augusta, in, dove conobbe Anna Maria. Tra i due fu subito colpo di fulmine e dopo poco si ...... tra i tanti, alcuni libri di successo come I leoni didi Stefania Auci (Casa Editrice Nord)... con una saga familiare in cui due sorelle sidello stesso uomo, e la passione minaccia ... Si innamorano in Sicilia negli anni Sessanta: si ritrovano e si sposano 55 anni dopo "Evidentemente l'amore non ha scadenza", ha commentato Matteo Iori, presidente del Consiglio Comunale della città, che ha unito i due in matrimonio ...I protagonisti della storia d’amore senza tempo e senza età, sono Virginio Bernieri e Anna Maria Oriboni Le casualità della vita li avevano fatti incontrare e innamorare, per poi separarli. Il loro am ...