Sheriff-Manchester United | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo ledi, gara valida per la 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro polacco Pawel Raczkowski, coadiuvato come assistenti dai connazionali Siejka e Kupsik, e dal quarto uomo Musial. VAR e AVAR saranno rispettivamente Pskit e Malec. Calcio d’inizio alle 18:45 alloSports Complex di Tiraspol. Reduci rispettivamente da una vittoria e una sconfitta,si affronteranno in un match fondamentale per le sorti del girone. La compagine moldava nella prima giornata ha avuto la meglio sull’Omonia imponendosi con un netto 3-0. A segno sono andati Akanbi, Atiemwen su rigore e Diop in una gara dominata per tutti i 90?. ...