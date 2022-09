Sfilate di New York Primavera-estate 2023: le scarpe più belle (Di giovedì 15 settembre 2022) Quali saranno le It-shoes protagoniste ai nostri piedi la prossima stagione primaverile? Sulle passerelle Primavera-estate 2023 della Grande Mela vanno in scena scarpe confortevoli, senza perdere il glamour. Segnatevi anche il ritorno del plateau. Scopritele tutte, designer dopo designer, nella gallery Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 settembre 2022) Quali saranno le It-shoes protagoniste ai nostri piedi la prossima stagione primaverile? Sulle passerelledella Grande Mela vanno in scenaconfortevoli, senza perdere il glamour. Segnatevi anche il ritorno del plateau. Scopritele tutte, designer dopo designer, nella gallery

Cosmopolitan_IT : E se vi dicessimo che alla NYFW non hanno sfilato solo modelli? - IOdonna : Tutti i dettagli più brillanti avvistati in passerella - IOdonna : Dalle sfilate di New York, tutti i modelli di scarpe più desiderabili per la prossima stagione calda. Da mettere (g… - IOdonna : Vestiti, must-have, abbinamenti sfilano sulle passerelle della Grande Mela. E spuntano già le prime tendenze - VanityFairIt : Nonostante sia ancora prematuro dire quali saranno le It-shoes protagoniste ai nostri piedi la prossima stagione pr… -