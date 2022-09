Sfilate di New York Primavera-Estate 2023: i ricci voluminosi, stile Studio 54, di Tom Ford e le altre tendenze beauty da copiare (Di giovedì 15 settembre 2022) Trecce e bun sono in chiave 3.0. Ma ci sono anche ispirazioni Tik Tok rese couture dai designer. Segnatevi tra le cose da sperimentare anche i boccoli rilassati e ricci a tutto volume, anni Ottanta. Da sfogliare nella gallery, beauty look dopo beauty look Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 settembre 2022) Trecce e bun sono in chiave 3.0. Ma ci sono anche ispirazioni Tik Tok rese couture dai designer. Segnatevi tra le cose da sperimentare anche i boccoli rilassati ea tutto volume, anni Ottanta. Da sfogliare nella gallery,look dopolook

