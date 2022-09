Serie A: lo spagnolo Joan Ruiz firma per il Torino (Di giovedì 15 settembre 2022) 2022-09-13 23:53:50 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: On spagnolo a sua volta. Il Torino di Serie A ha ingaggiato un giovane talento spagnolo dalla cava del Villarreal: è circa Giovanni Ruizclasse 2003… e che ha già esordito con la Primavera del gruppo piemontese. Come MARCA ha potuto sapere, Il calciatore è stato processato ma è già entrato a far parte dell’ente ‘granata’. club come Roma Y Atalanta si erano interessati a lui ma il Torino ha spinto di più. Joan Ruiz non ha rinnovato il contratto con il Villarreal e ha cambiato i suoi piani per passare dal calcio spagnolo a quello italiano. Il centrocampista firma ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 15 settembre 2022) 2022-09-13 23:53:50 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Ona sua volta. IldiA ha ingaggiato un giovane talentodalla cava del Villarreal: è circa Giovanniclasse 2003… e che ha già esordito con la Primavera del gruppo piemontese. Come MARCA ha potuto sapere, Il calciatore è stato processato ma è già entrato a far parte dell’ente ‘granata’. club come Roma Y Atalanta si erano interessati a lui ma ilha spinto di più.non ha rinnovato il contratto con il Villarreal e ha cambiato i suoi piani per passare dal calcioa quello italiano. Il centrocampista...

