Serie A 2022/2023, settima giornata: le probabili formazioni (Di giovedì 15 settembre 2022) La Serie A 2022/2023 torna in campo con l’ultimo appuntamento prima della sosta per le Nazionali: ecco dunque le probabili formazioni della settima giornata. Ad aprire la giornata sarà la sfida salvezza di venerdì sera tra Salernitana e Lecce, mentre sabato spazio a Bologna-Empoli e Spezia-Sampdoria animeranno il pomeriggio; in serata Torino-Sassuolo. Grande domenica di calcio che inizierà con Udinese-Inter e proseguirà con tre gare alle 15: Cremonese-Lazio, Fiorentina-Verona e Monza-Juventus. In chiusura di programma due i big-match Roma-Atalanta e Milan-Napoli. Ecco il link delle probabili formazioni. LE probabili ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Latorna in campo con l’ultimo appuntamento prima della sosta per le Nazionali: ecco dunque ledella. Ad aprire lasarà la sfida salvezza di venerdì sera tra Salernitana e Lecce, mentre sabato spazio a Bologna-Empoli e Spezia-Sampdoria animeranno il pomeriggio; in serata Torino-Sassuolo. Grande domenica di calcio che inizierà con Udinese-Inter e proseguirà con tre gare alle 15: Cremonese-Lazio, Fiorentina-Verona e Monza-Juventus. In chiusura di programma due i big-match Roma-Atalanta e Milan-Napoli. Ecco il link delle. LE...

