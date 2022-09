Sequel live-action di Blade Runner è ufficialmente in programma su Prime Video (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Sequel live-action di Blade Runner di Ridley Scott, intitolato Blade Runner 2099, sarà ufficialmente presentato a Prime Video come una serie limitata La serie Sequel live-action di Blade Runner di Ridley Scott , intitolata Blade Runner 2099 , è ufficialmente in arrivo su Prime Video. I piani per espandere il franchise di Blade Runner dopo Blade Runner 2049 hanno incluso il passaggio L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 settembre 2022) Ildidi Ridley Scott, intitolato2099, saràpresentato acome una serie limitata La seriedidi Ridley Scott , intitolata2099 , èin arrivo su. I piani per espandere il franchise didopo2049 hanno incluso il passaggio L'articolo proviene da KontroKultura.

GhostbustersIT : Live da New York la storica e futura location di Ghostbusters. Per rimanere aggiornati sul nuovo sequel, che uscirà… - itsfrancyo : comunque se anziché un live action della Sirenetta avessero fatto un sequel in stile Lupin III oppure un what if, s… - trickstemrys : quindi hai paura che il sequel ti possa piacere tanto da far crollare ogni tua sicurezza? capisco — ho paura che il… - rosaroses93 : @cchromeyellow @kbrTeo @SAGITTABCNDO @pastalsalmon Due cose. Un live action non è un sequel, semmai è un remake.… - likeasowoozoo : tocca fare il sequel di quella live yoonjinmin -