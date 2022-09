Secondo il dg di Ama | Roma è migliore di Londra e Parigi nella raccolta differenziata

Leggi su agi

(Di giovedì 15 settembre 2022) AGI - "Lo dicono tutti, da Ispra a Utilitalia. La differenziazione dipende dalla grandezza della città.non è come Cittadella, dove lavoravo prima di tornareCapitale. In ogni caso facciamo meglio diche è al 33%,al 25%, Berlino al 39%". Lo afferma Andrea Bossola, direttore generale dell'Ama, in un'intervista a Repubblica, a proposito dellaCapitale.- sottolinea - ha tre termovalorizzatori,ne ha quattro. Il recupero di materia è importante, ma per me anche l'energia generata da un termovalorizzatore è un valore". "Quest'estate - sostiene - non sono andato in ferie. Ho girato tutta la città a luglio e agosto. Credo che si sia visto un miglioramento rispetto a quanto ...