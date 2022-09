Scuole Roma – Dopo uno stop lungo oltre 11 anni, riapre la ‘Mazzacurati’ di Corviale (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo uno stop lungo oltre 11 anni, la Scuola Mazzacurati a Corviale è di nuovo aperta e operativa. L’inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, dell’Assessora alla Scuola Claudia Pratelli e del Presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi. Il plesso raggruppa in un unico immobile su due piani a pianta molto articolata, il micronido, la scuola dell’infanzia, l’elementare e la media statale e può ospitare complessivamente fino a 360 alunni. La Scuola Mazzacurati fu costruita alla fine degli anni ‘80 e fu realizzata con la tipica tecnologia a pannelli prefabbricati utilizzati in quel periodo. Proprio per tale caratteristica è stata oggetto fin dagli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022)uno11, la Scuola Mazzacurati aè di nuovo aperta e operativa. L’inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza del Sindaco diRoberto Gualtieri, dell’Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, dell’Assessora alla Scuola Claudia Pratelli e del Presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi. Il plesso raggruppa in un unico immobile su due piani a pianta molto articolata, il micronido, la scuola dell’infanzia, l’elementare e la media statale e può ospitare complessivamente fino a 360 alunni. La Scuola Mazzacurati fu costruita alla fine degli‘80 e fu realizzata con la tipica tecnologia a pannelli prefabbricati utilizzati in quel periodo. Proprio per tale caratteristica è stata oggetto fin dagli ...

