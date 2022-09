Scontro moto-autocarro: perde la vita un 45enne sannita (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDramma a Tolentino in provincia di Macerata dove un 45enne sannita, padre di due figli ha perso la vita per le conseguenze di un incidente stradale. La vittima si chiamava Salvatore Possemato ed era originario di Cautano (Benevento) e lavorava nella cartiera di Tolentino. L’uomo era in sella alla sua moto Suzuki quando, attorno alle 15.30 di ieri, 14 settembre, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro in via Buozzi, condotto da un 43enne di Tolentino. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, tanto da rendersi necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Il motociclista è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che viste le condizioni dell’uomo hanno immediatamente allertato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDramma a Tolentino in provincia di Macerata dove un, padre di due figli ha perso laper le conseguenze di un incidente stradale. La vittima si chiamava Salvatore Possemato ed era originario di Cautano (Benevento) e lavorava nella cartiera di Tolentino. L’uomo era in sella alla suaSuzuki quando, attorno alle 15.30 di ieri, 14 settembre, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con unin via Buozzi, condotto da un 43enne di Tolentino. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, tanto da rendersi necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Ilciclista è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che viste le condizioni dell’uomo hanno immediatamente allertato ...

