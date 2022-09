Sconcerti: "Champions? È in grande corsa il Napoli, unica italiana a punteggio pieno'' (Di giovedì 15 settembre 2022) Mario Sconcerti, giornalista, ha analizzato le prestazioni in Champions delle italiane nel consueto editoriale per Il Corriere della Sera. Queste le sue parole: "Ad alti livelli la Juve non c’è. I pochi minuti diversi con la qualità di Di Maria mostrano molto di quello che manca, ma non ci sono nemmeno idee di gioco comuni. Fa quasi male vedere l’approssimazione messa insieme da grandi giocatori arrivati al confine con se stessi. -afferma Sconcerti - Il Benfica è un’ottima squadra, ma non ha fenomeni, gioca solo bene a calcio e ha un centravanti che di testa le prende tutte, sia in attacco che sulle rimesse del portiere. Ramos è quello che dà il senso all’accademia portoghese. Ma la Juve oggi semplicemente non c’è. Il mercato è stato confuso, la Juve ha chiuso con oltre 100 milioni di attivo. Credo sia questa la ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Mario, giornalista, ha analizzato le prestazioni indelle italiane nel consueto editoriale per Il Corriere della Sera. Queste le sue parole: "Ad alti livelli la Juve non c’è. I pochi minuti diversi con la qualità di Di Maria mostrano molto di quello che manca, ma non ci sono nemmeno idee di gioco comuni. Fa quasi male vedere l’approssimazione messa insieme da grandi giocatori arrivati al confine con se stessi. -afferma- Il Benfica è un’ottima squadra, ma non ha fenomeni, gioca solo bene a calcio e ha un centravanti che di testa le prende tutte, sia in attacco che sulle rimesse del portiere. Ramos è quello che dà il senso all’accademia portoghese. Ma la Juve oggi semplicemente non c’è. Il mercato è stato confuso, la Juve ha chiuso con oltre 100 milioni di attivo. Credo sia questa la ...

