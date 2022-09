Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale | domani rischio disagi da Roma a Milano

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 settembre 2022) Braccia conserte per migliaia di autisti e autoferrotranvieri in tutta Italia. È previsto per, venerdì 16 settembre, lodei servizi di: proclamato congiuntamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro, Orsa, Asstra, Anav, Agens e Confsal, interesserà le linee di autobus, tram, metro e treni di tutto il paese. Nella nota diffusa dai sindacati, si fa riferimento alle “violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorionegli ultimi mesi”, come motivazione. Le astensioni riguarderanno vari territori ma con diverse modalità in base alla regione.potrebbe bloccarsi ...