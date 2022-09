Sasha Banks sul passaggio dal Wrestling al cinema: “È tempo di farlo anche per le donne” (Di giovedì 15 settembre 2022) Sasha Banks continua a tenerci “aggiornati” sulla sua carriera extra-ring. Recentemente ha dichiarato di voler partecipare alla creazione di un video musicale, avendo un cugino del calibro di Snoop Dogg che renderebbe propizio questo passaggio. Sasha ha inoltre debuttato sul grande schermo con una partecipazione, che ha riscosso un discreto successo di pubblico, nella serie “Mandalorian”, del ramo cinematografico della più ampia saga di Star Wars. Sasha passa ad altro “regno” “Quando ricevetti la chiamata per Star Wars pensai, wow adesso ho le potenzialità perché la gente parli di me non solo nel mio ambiente di lavoro (Wrestling nds), ma anche nel regno di Hollywood” ha dichiarato Sasha nella intervista alla radio “Ahch-to ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 15 settembre 2022)continua a tenerci “aggiornati” sulla sua carriera extra-ring. Recentemente ha dichiarato di voler partecipare alla creazione di un video musicale, avendo un cugino del calibro di Snoop Dogg che renderebbe propizio questoha inoltre debuttato sul grande schermo con una partecipazione, che ha riscosso un discreto successo di pubblico, nella serie “Mandalorian”, del ramotografico della più ampia saga di Star Wars.passa ad altro “regno” “Quando ricevetti la chiamata per Star Wars pensai, wow adesso ho le potenzialità perché la gente parli di me non solo nel mio ambiente di lavoro (nds), manel regno di Hollywood” ha dichiaratonella intervista alla radio “Ahch-to ...

