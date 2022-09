Sanità digitale | il Papa Giovanni tra gli ospedali più tecnologici al mondo secondo la rivista Newsweek

(Di giovedì 15 settembre 2022) Bergamo. IlXXIII di Bergamo è uno deglialche si distingue per le nuove tecnologie nei percorsi clinici di diagnosi e cura al servizio del paziente. A stabilirlo è la nuova classifica di-Statista “World’s Best Smart Hospitals”, che seleziona i primi 300di 28 Paesi deldotati di tecnologia, robotica, sistemi di intelligenza artificiale ed automazione. IlXXIII rientra nell’elenco dei 18italiani selezionati. Le classifiche sono state pubblicate mercoledì 14 settembre 2022 sulla prestigiosastatunitense. La tecnologiaal servizio del ...

webecodibergamo : Newsweek-Statista annuncia l‘ingresso dell’ospedale di Bergamo nella classifica «World’s Best Smart Hospitals 2023»… - corneliride : #Salute e privacy Sanità digitale: il Garante della Privacy boccia la proposta della nuova banca dati EDS - Federpr… - Ricercamy : Il nostro cliente Think2it Srl, agenzia di comunicazione digitale in sanità, ci ha incaricato di ricercare un WordP… - drsilenzi : RT @ALTEMS4: Sanità digitale? una sfida da cogliere. #noicisiamo - LeadMedIt : RT @ALTEMS4: Sanità digitale? una sfida da cogliere. #noicisiamo -

Computerworld Italia

Cercare un'esposizione pura a temi di investimento Quando si investe in temi a lungo termine come il degrado dell'ambiente, la robotica e l'automazione, la, la tecnologia per l'...Dopo i riconoscimenti ricevuti al Premio 'Innovazionein2020' del Politecnico di Milano e al 'FORUM PA2021' di Roma, la Centrale Operativa Territoriale di Capitanata si conferma una best practice, riproducibile nell'intero ... I Partiti trascurano la Sanità Digitale