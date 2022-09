Salvini torna a Pontida, rush finale per il voto tra crisi economica e sfida a Meloni (Di giovedì 15 settembre 2022) 'Credo nell'Italia e nella Lega'. Tutta scrostata, sul muro che costeggia il pratone di Pontida, resiste ancora la vecchia scritta 'Padroni a casa nostra'. Ma la Pontida 2022 punta sullo slogan del '... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) 'Credo nell'Italia e nella Lega'. Tutta scrostata, sul muro che costeggia il pratone di, resiste ancora la vecchia scritta 'Padroni a casa nostra'. Ma la2022 punta sullo slogan del '...

pdnetwork : 'È grave che Lega di Salvini non abbia disdetto rapporti e alleanze con il partito di #Putin, Russia Unita'. Oggi… - ledicoladelsud : Salvini torna a Pontida, rush finale per il voto tra crisi economica e sfida a Meloni - lifestyleblogit : Salvini torna a Pontida, rush finale per il voto tra crisi economica e sfida a Meloni - - italiaserait : Salvini torna a Pontida, rush finale per il voto tra crisi economica e sfida a Meloni - fisco24_info : Salvini torna a Pontida, rush finale per il voto tra crisi economica e sfida a Meloni: (Adnkronos) - montato il max… -