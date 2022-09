Salvini - Meloni, lite sulle bollette: schermaglie fra alleati o frattura nel centrodestra? (Di giovedì 15 settembre 2022) Il leader del Carroccio accusa di tentennamenti la presidente di Fdi che sbotta: 'Più polemico con me che con gli ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Il leader del Carroccio accusa di tentennamenti la presidente di Fdi che sbotta: 'Più polemico con me che con gli ...

rulajebreal : Salvini minaccia querele Vs chi riporta la notizia che la Russia abbia dato 300mil $ a partiti/politici. Come mai l… - rulajebreal : Dal 2014 la Russia di Putin inquina la democrazia ???? con propaganda e milioni di €/$ utili per alimentarla. Di fron… - CarloCalenda : Un governo PD-5S-Fratoianni e Bonelli sarebbe disastroso per l’Italia quanto un governo Salvini, Meloni, Berlusconi… - Marino97690726 : @liviaponzio @jacopo_iacoboni Se vuoi te ne faccio 4 sicuri: Conte, Salvini, Berlusconi e Meloni. - andfranchini : RT @andfranchini: Meloni allo scontro con Salvini: 'Più polemico con me che con gli avversari' - HuffPost Italia -