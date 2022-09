Salvini-Meloni, da flat tax a scostamento bilancio: alleati o nemici? (Di giovedì 15 settembre 2022) Al momento uno (Salvini) è tra le fila della maggioranza e l’altra (Meloni) è saldamente all’opposizione. In vista delle elezioni in programma il prossimo 25 settembre, i due – insieme a Berlusconi – si sono ricompattati ma non mancano stilettate al veleno, segnale che – fa notare qualcuno – potrebbe complicare i piani del centrodestra qualora fosse chiamato a governare il Paese (scenario decisamente probabile secondo la maggior parte degli analisti, in linea con i sondaggi). Salvini, in calo di consensi, cerca il rilancio, Meloni procede spedita – secondo i più – verso la vittoria puntando a diventare la prima donna Presidente del Consiglio nel nostro Paese. Salvini – Meloni, alleati o nemici? L’ultima stoccatina – solo in ordine di tempo – è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 settembre 2022) Al momento uno () è tra le fila della maggioranza e l’altra () è saldamente all’opposizione. In vista delle elezioni in programma il prossimo 25 settembre, i due – insieme a Berlusconi – si sono ricompattati ma non mancano stilettate al veleno, segnale che – fa notare qualcuno – potrebbe complicare i piani del centrodestra qualora fosse chiamato a governare il Paese (scenario decisamente probabile secondo la maggior parte degli analisti, in linea con i sondaggi)., in calo di consensi, cerca il rilancio,procede spedita – secondo i più – verso la vittoria puntando a diventare la prima donna Presidente del Consiglio nel nostro Paese.? L’ultima stoccatina – solo in ordine di tempo – è ...

rulajebreal : Salvini minaccia querele Vs chi riporta la notizia che la Russia abbia dato 300mil $ a partiti/politici. Come mai l… - rulajebreal : Dal 2014 la Russia di Putin inquina la democrazia ???? con propaganda e milioni di €/$ utili per alimentarla. Di fron… - CarloCalenda : Un governo PD-5S-Fratoianni e Bonelli sarebbe disastroso per l’Italia quanto un governo Salvini, Meloni, Berlusconi… - ZenatiDavide : Cacciari a La7: “Se la destra vincerà nettamente, vedremo Meloni premier e Salvini liquidato dalla Lega. Ipotesi am… - CazzaroSte : RT @ardigiorgio: Meloni contro salvini su scostamento di bilancio. È pronta a governare. Non con lui. -