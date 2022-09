(Di giovedì 15 settembre 2022) Ci sono ottime ed evidenti ragioni politiche interne e internazionali per considerare Matteoa ricoprire funzioni di governo, ragioni che rischiano di essere eclissate dal fuoco di sbarramento mediatico innescato drivelazioni sui finanziamenti russi. Rivelazioni che, per il momento, non hanno rivelato nulla. Nulla di concreto: né un nome, né un fatto, né una circostanza. Per ora si tratta di un. Unmediatico ispiratocultura del sospetto. Un sospetto legittimamente dovutopassate scelte politiche filoputiniane di Matteosue ambiguità presenti sull’Ucraina. Ma comunque un...

puntoacaponline : MIGRANTI: SINDACO PANTELLERIA, 'CENTRODESTRA INADEGUATO, SALVINI FA TEATRO' 'QUI SBARCHI CONTINUI MA SITUAZIONE SOT… - PanzerDMF : @nonelarena @matteosalvinimi @pdnetwork Mamma mia salvini, peggio di così non si puo'. Inadeguato a livelli elevatissimi - Federic90027183 : @matteosalvinimi Ragazzi Salvini è inadeguato....NON VOTATELO ...dice tutto il contrario di tutto....promette ma no… - Federic90027183 : @matteosalvinimi Ragazzi Salvini è inadeguato....NON VOTATELO ...dice tutto il contrario di tutto....promette ma no… - Federic90027183 : @matteosalvinimi Ragazzi Salvini è inadeguato....NON VOTATELO ...dice tutto il contrario di tutto....promette ma no… -

Linkiesta.it

Ci sono ottime ed evidenti ragioni politiche interne e internazionali per considerare Matteoa ricoprire funzioni di governo, ragioni che rischiano di essere eclissate dal fuoco di sbarramento mediatico innescato dalle rivelazioni sui finanziamenti russi. Rivelazioni che, ...... Lega in testa, perché va bene unindebolito ma quei voti alla fin fine servono alla ... consapevole che il personale politico di Fratelli d'Italia è del tuttorispetto alla probabile ... Salvini è inadeguato a governare, ma risparmiamoci il processo alle intenzioni sui soldi dalla Russia Soldi russi, le preoccupazioni Usa: Sulle sanzioni Salvini non è affidabile Il cablo sui finanziamenti ai partiti in Europa recapitato a 24 ambasciate alleate. Il presidente del Copasir Urso in visita ...La campagna elettorale si avvia verso i suoi giorni più caldi. Dopo il confronto tra Letta e Meloni di due giorni fa, dai toni morbidi e non belligeranti, il dibattito elettorale si alimenta di frecci ...