Salernitana, i convocati per il Lecce: Fazio squalificato, ancora fuori Ribery (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Lecce. Il tecnico granata, oltre a Lovato, deve fare a meno dello squalificato Fazio e degli infortunati Radovanovic, Bohinen e Ribery. Questi i calciatori che prenderanno parte alla sfida contro i giallorossi di Marco Baroni: PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Sepe; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

