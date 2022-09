Salario minimo, la legge europea e le proposte elettorali a confronto (Di giovedì 15 settembre 2022) ... ha ottenuto anche il via libera di Strasburgo e adesso manca solo il passaggio presso il Consiglio UE di fine settembre prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Da ... Leggi su pmi (Di giovedì 15 settembre 2022) ... ha ottenuto anche il via libera di Strasburgo e adesso manca solo il passaggio presso il Consiglio UE di fine settembre prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione. Da ...

GiuseppeConteIT : Via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva sul #salariominimo. Mentre in Italia gli altri partiti… - Mov5Stelle : Noi riteniamo che per ottenere un Paese basato sulla giustizia sociale sia fondamentale garantire ai cittadini un s… - fattoquotidiano : A Bruxelles 505 sì e 92 contrari: la direttiva europea sul salario minimo è realtà - SoleVita16 : RT @FisascatCislPug: ??@luigispinzi al seminario “Salario minimo sì, no, perché”: la #formazione è fondamentale nel percorso di crescita sin… - MariaAversano1 : RT @claudiodamico72: È caduto un governo, perchè Draghi non ha voluto sentire ragioni sulle proposte di Conte-M5S. Salario minimo, aiuti a… -