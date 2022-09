Salario minimo, il Parlamento Ue approva la nuova legge (Di giovedì 15 settembre 2022) Il testo passa ora al vaglio del Consiglio: una volta avuto il via libera, i Paesi europei avrano due anni di tempo per applicare la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 settembre 2022) Il testo passa ora al vaglio del Consiglio: una volta avuto il via libera, i Paesi europei avrano due anni di tempo per applicare la ...

GiuseppeConteIT : Via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva sul #salariominimo. Mentre in Italia gli altri partiti… - Mov5Stelle : Noi riteniamo che per ottenere un Paese basato sulla giustizia sociale sia fondamentale garantire ai cittadini un s… - M5S_Europa : #SALARIOMINIMO: MISSIONE COMPIUTA! Era il primo punto del nostro programma europeo e ora il salario minimo, con il… - Giancar70336148 : RT @fattoquotidiano: A Bruxelles 505 sì e 92 contrari: la direttiva europea sul salario minimo è realtà - silvano73068906 : RT @RenatoRomano14: Perché in Italia non vogliono per legge il salario minimo? Semplice, perché così i sindacati (inutili) non conterebbero… -