"Sai cosa devi fare per 3 mesi?": La Russa asfalta la Ferragni, sfida pericolosissima (Di giovedì 15 settembre 2022) L'attacco di Chiara Ferragni al centrodestra e a Giorgia Meloni non è passato inosservato. L'appello al voto dell'influencer e il richiamo alla paura per un governo di destra ha lasciato strascichi polemici. La risposta da parte di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere ed è arrivata per bocca di Ignazio La Russa che ha letteralmente asfaltato la Ferragni: "Nel "vecchio governo corrotto" - a cui fa riferimento la Ferragni - di sicuro Fratelli d'Italia non c'era, mentre da 10 anni nei governi ci sono sempre stati, senza aver mai vinto, tutti gli amici politici della Ferragni. Se erano corrotti? Lo afferma la Ferragni. Di sicuro erano l'opposto del bene". Poi scatta l'affondo di La Russa che mette k.o. la Ferragni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) L'attacco di Chiaraal centrodestra e a Giorgia Meloni non è passato inosservato. L'appello al voto dell'influencer e il richiamo alla paura per un governo di destra ha lasciato strascichi polemici. La risposta da parte di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere ed è arrivata per bocca di Ignazio Lache ha letteralmenteto la: "Nel "vecchio governo corrotto" - a cui fa riferimento la- di sicuro Fratelli d'Italia non c'era, mentre da 10 anni nei governi ci sono sempre stati, senza aver mai vinto, tutti gli amici politici della. Se erano corrotti? Lo afferma la. Di sicuro erano l'opposto del bene". Poi scatta l'affondo di Lache mette k.o. la...

