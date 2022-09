Sabrina Misseri: oggi lavora in carcere, scopriamo cosa fa (Di giovedì 15 settembre 2022) Andiamo a vedere in cosa consiste il lavoro di Sabrina Messeri, condannata per aver ucciso insieme a sua madre, Cosima Serrano, Sarah Scazzi. Era il 2010 quando Sarah Scazzi scomparve. Il paese di Avetrana rimase con il fiato sospeso sperando nel suo ritrovamento. Anche Chi L’Ha Visto – programma storico di Rai Tre – si L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 settembre 2022) Andiamo a vedere inconsiste il lavoro diMesseri, condannata per aver ucciso insieme a sua madre, Cosima Serrano, Sarah Scazzi. Era il 2010 quando Sarah Scazzi scomparve. Il paese di Avetrana rimase con il fiato sospeso sperando nel suo ritrovamento. Anche Chi L’Ha Visto – programma storico di Rai Tre – si L'articolo proviene da Leggilo.org.

CIAfra73 : RT @darkap89: Vanessa Scalera sarà Cosima Misseri nella miniserie di Disney+, Avetrana - Qui non è Hollywood. Primo ciak in Puglia. Ognuno… - icarvsplume : RT @darkap89: Vanessa Scalera sarà Cosima Misseri nella miniserie di Disney+, Avetrana - Qui non è Hollywood. Primo ciak in Puglia. Ognuno… - Zelgadis265 : RT @darkap89: Vanessa Scalera sarà Cosima Misseri nella miniserie di Disney+, Avetrana - Qui non è Hollywood. Primo ciak in Puglia. Ognuno… - enziteta : RT @andreants2: Geppy Cucciari as Sabrina Misseri - asannais : RT @darkap89: Vanessa Scalera sarà Cosima Misseri nella miniserie di Disney+, Avetrana - Qui non è Hollywood. Primo ciak in Puglia. Ognuno… -