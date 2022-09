Sabato 17 settembre torna “Natura in musica”: appuntamento al lago di Campolattaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSabato 17 settembre ritorna “Natura in musica” all’Oasi WWF “lago di Campolattaro” con l’ideatore protagonista: il noto trombettista Luca Aquino. “Natura in musica” nasce dall’idea di Luca Aquino e Camillo Campolongo di coniugare seminari, lezioni, concerti ed eventi artistici non solo collegati ai temi Naturalistici ma svolti proprio in un ambiente Naturale e possibilmente ad “impatto zero”, per esempio alimentando strumenti ed apparecchiature elettriche mediante batterie caricate durante la giornata con pannelli fotovoltaici. Nel corso del 2021 sono stati realizzati 4 eventi, uno per ogni stagione, registrati e rivedibili sul sito web ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minuti17riin” all’Oasi WWF “di” con l’ideatore protagonista: il noto trombettista Luca Aquino. “in” nasce dall’idea di Luca Aquino e Camillo Campolongo di coniugare seminari, lezioni, concerti ed eventi artistici non solo collegati ai temilistici ma svolti proprio in un ambientele e possibilmente ad “impatto zero”, per esempio alimentando strumenti ed apparecchiature elettriche mediante batterie caricate durante la giornata con pannelli fotovoltaici. Nel corso del 2021 sono stati realizzati 4 eventi, uno per ogni stagione, registrati e rivedibili sul sito web ...

