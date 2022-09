Russia: Salvini, 'non ricordo emendamenti Lega del 2018' (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Ma mi ricordo di un emendamento del 2018? La legge impedisce di avere soldi dall'estero, punto. Il problema degli italiani è il lavoro, non gli emendamenti bocciati nel 2018". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mattino 5', su Canale 5, risponde così a chi gli chiede se sia vero che nel 2018 la Lega presentò un emendamento per eliminare il divieto per i partiti italiani di ottenere soldi dall'estero. "Il ministro degli Esteri che adesso svolazza nelle pizzerie italiane sghignazzando con la guerra in corso ha l'attendibilità che vale zero", aggiunge il leader del Carroccio, dopo che il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, ha parlato di questa eventualità. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Ma midi un emendamento del? La legge impedisce di avere soldi dall'estero, punto. Il problema degli italiani è il lavoro, non glibocciati nel". Il segretario della, Matteo, ospite di 'Mattino 5', su Canale 5, risponde così a chi gli chiede se sia vero che nellapresentò un emendamento per eliminare il divieto per i partiti italiani di ottenere soldi dall'estero. "Il ministro degli Esteri che adesso svolazza nelle pizzerie italiane sghignazzando con la guerra in corso ha l'attendibilità che vale zero", aggiunge il leader del Carroccio, dopo che il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, ha parlato di questa eventualità.

rulajebreal : Salvini minaccia querele Vs chi riporta la notizia che la Russia abbia dato 300mil $ a partiti/politici. Come mai l… - AlexBazzaro : #Salvini: 'L’unica certezza è che a incassare denaro dal Cremlino è stato prima il Partito Comunista Italiano e in… - GiovaQuez : Salvini: 'Fake news a dieci giorni dal voto, mai presi soldi dalla Russia'. Forse mi sono perso qualche passaggio,… - Hattoriando : RT @DarioBallini: @eligio68 @BeatriceCovassi @LegaSalvini Non l'ho detto io che la @LegaSalvini ha un accordo con Russia Unita. L'ha detto… - TwitPaola2 : RT @MilkoSichinolfi: Salvini: 'Fake news a dieci giorni dal voto, mai presi soldi dalla Russia'. Excusatio non petita........ #14settembre… -