Russia | Conte | ' M5S assolutamente estraneo | mai conoscenze sulla Lega'

(Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda i fondi russi, da queste informazioni che girano pare che non siano destinati alle forze politiche europee e non riguardano partiti italiani. Se ci saranno elementi diversi ovviamente saranno molto seri, rilevanti, non li trascureremo. Posso parlare per il Movimento 5 stelle, che agisce sempre in maniera trasparente enon c'è possibilità che sia coinvolto, possa subire interferenze di questo tipo, lo escludo nel modo più assoluto e con la mia leadership ancor di più". Lo ha affermato Giuseppe, ospite di '24 Mattino' su Radio 24-Il Sole 24 ore. Quanto alla, "ricorderete -ha aggiunto l'ex premier riferendosi al suo primo Governo- il caso Metropol, dove io sono andato in Parlamento a riferire, raccogliendo tutte le informazioni anche che il ministro dell'Interno ...