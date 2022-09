Ruggeri contro la marchetta femminista della Treccani: “Stucchevole forzatura grammaticale” (Di giovedì 15 settembre 2022) Milano, 15 set — Per Enrico Ruggeri la svolta femminista presa dal dizionario Treccani nell’edizione 2022 è «Una Stucchevole forzatura grammaticale». Non ha mai peli sulla lingua né timore di esprimere opinioni controcorrente il cantautore milanese, che anche stavolta entra a gamba tesa bocciando il «marchettone» politicamente corretto e inclusivo della storica enciclopedia. Enrico Ruggeri contro il marchettone femminista della Treccani Per la prima volta nella storia del Treccani, infatti, verranno registrate le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente declinati al maschile. Non solo: le forme femminili verranno visualizzate in grassetto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Milano, 15 set — Per Enricola svoltapresa dal dizionarionell’edizione 2022 è «Una». Non ha mai peli sulla lingua né timore di esprimere opinionicorrente il cantautore milanese, che anche stavolta entra a gamba tesa bocciando il «marchettone» politicamente corretto e inclusivostorica enciclopedia. Enricoil marchettonePer la prima volta nella storia del, infatti, verranno registrate le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente declinati al maschile. Non solo: le forme femminili verranno visualizzate in grassetto ...

