Rubli ai partiti, il Dipartimento Usa tiri fuori i nomi o taccia. Il voto degli italiani va rispettato (Di giovedì 15 settembre 2022) C’è del marcio a Washington, e questa storia dei pizzini in cui il Dipartimento di Stato americano dice e non dice in merito ai presunti finanziamenti russi a partiti italiani lo conferma. Al voto mancano dieci giorni e non v’è chi non veda in queste fumisterie un tentativo di manipolarlo. Un paradosso, dal momento che l’accusa sottesa all’iniziativa degli Stati Uniti si prefigge proprio l’obiettivo di individuare nel Cremlino il regista occulto di una spectre in grado di condizionare le opinioni pubbliche europee. A questo punto, perciò, delle due l’una: o gli Usa tirano fuori i nomi di chi ha intascato i Rubli oppure mettono la mordacchia alla storiella per impedirle di falsare l’esito del voto degli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022) C’è del marcio a Washington, e questa storia dei pizzini in cui ildi Stato americano dice e non dice in merito ai presunti finanziamenti russi alo conferma. Almancano dieci giorni e non v’è chi non veda in queste fumisterie un tentativo di manipolarlo. Un paradosso, dal momento che l’accusa sottesa all’iniziativaStati Uniti si prefigge proprio l’obiettivo di individuare nel Cremlino il regista occulto di una spectre in grado di condizionare le opinioni pubbliche europee. A questo punto, perciò, delle due l’una: o gli Usa tiranodi chi ha intascato ioppure mettono la mordacchia alla storiella per impedirle di falsare l’esito del...

