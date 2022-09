Roma, paura al pub: giovane infermiere in vacanza salva la vita a una turista (Di giovedì 15 settembre 2022) Stava trascorrendo una tranquilla e spensierata serata nella Capitale, sorseggiando un drink tra una chiacchiera e l’altra insieme ad amici e familiari quando improvvisamente è caduta dalla sedia sbattendo a terra. E’ successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.45, in centro a Roma a bordo del Lian Club, il noto locale galleggiante sul Tevere. La bella atmosfera creata dalle luci, dalla musica e dalle risate si è immediatamente infranta e tutti i presenti, preoccupati si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. Una donna di circa 50 anni, in vacanza nella Capitale, stava avendo un violento attacco epilettico. L’intervento dei camerieri e di un giovane infermiere presente in sala ha salvato la vita alla donna Immediatamente il personale del Lian ha tentato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) Stava trascorrendo una tranquilla e spensierata serata nella Capitale, sorseggiando un drink tra una chiacchiera e l’altra insieme ad amici e familiari quando improvvisamente è caduta dalla sedia sbattendo a terra. E’ successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.45, in centro aa bordo del Lian Club, il noto locale galleggiante sul Tevere. La bella atmosfera creata dalle luci, dalla musica e dalle risate si è immediatamente infranta e tutti i presenti, preoccupati si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. Una donna di circa 50 anni, innella Capitale, stava avendo un violento attacco epilettico. L’intervento dei camerieri e di unpresente in sala hato laalla donna Immediatamente il personale del Lian ha tentato di ...

