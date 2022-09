Roma | la terza maglia è una meraviglia | rosa e nera | l’esordio in Europa League | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 settembre 2022) L’inizio di stagione dellapuò essere considerato molto positivo, la dirigenza è stata protagonista di un ottimo mercato e la squadra si candida ad un ruolo da protagonista in Serie A e. Gli arrivi di calciatori del calibro di Matic e Dybala hanno infiammato i tifosi, la reazione sul campo è stata da grande squadra. I giallorossi sono in corsa per le posizioni altissime della classifica e anche inl’obiettivo è togliersi tante soddisfazioni. Nel frattempo è stata presentata la. La nuova divisa vede il ritorno dello stemma ASR dopo 62 anni dall’ultima apparizione. Il kit è caratterizzato da un’accattivante palette in nero e, in un intreccio di forme moderne che richiama l’indissolubile legame di un branco di lupi. “Mi ...