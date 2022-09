Roma, il referto del disabile precipitato dalla finestra: fratture alle ossa e danni agli organi (Di giovedì 15 settembre 2022) Le posizioni degli otto agenti che hanno perquisito la casa di Hasib Omerovic sono al vaglio dei pm. I reati ipotizzati sono tentato omicidio e falso Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 settembre 2022) Le posizioni degli otto agenti che hanno perquisito la casa di Hasib Omerovic sono al vo dei pm. I reati ipotizzati sono tentato omicidio e falso

ParliamoDiNews : Roma, il referto del disabile precipitato dalla finestra: fratture alle ossa e danni agli organi #15Settembre… - EmilioBerettaF1 : Dalle fratture alle ossa ai danni agli organi: ecco il referto di Hasib Omerovic, precipitato dalla finestra a Prim… - tortugalab4 : RT @MrWolfTheReven1: Non facciamolo passare sotto silenzio, è un qualcosa di gravissimo. Roba da Cile di Pinochet. Dalle fratture alle oss… - graglietti : RT @MrWolfTheReven1: Non facciamolo passare sotto silenzio, è un qualcosa di gravissimo. Roba da Cile di Pinochet. Dalle fratture alle oss… - silviocolloca : RT @MrWolfTheReven1: Non facciamolo passare sotto silenzio, è un qualcosa di gravissimo. Roba da Cile di Pinochet. Dalle fratture alle oss… -