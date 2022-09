Roma-HJK oggi: orario Europa League 15 settembre, programma, probabili formazioni, streaming (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma-HJK oggi: l’Europa League 2022-2023 arriva a bussare alla porta dello stadio Olimpico e i giallorossi vogliono farsi trovare pronti. In una gara valida per la seconda giornata del Gruppo C, di cui fanno parte anche i bulgari del Ludogorets, che nel primo turno hanno sconfitto i capitolini, e il Betis di Siviglia, capace di superare 2-0 proprio l’HJK, i giallorossi di Josè Mourinho ricevono i finlandesi, provenienti da Helsinkim con velleità di rifarsi dal ko di una settimana fa al fine di carburare nel loro cammino europeo prendendosi tre punti molto pesanti. Chi la spunterà? La parola al campo. Roma-HJK, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022-2023, Gruppo C, si giocherà alle 21 allo stadio Olimpico e sarà visibile in ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022)-HJK: l’2022-2023 arriva a bussare alla porta dello stadio Olimpico e i giallorossi vogliono farsi trovare pronti. In una gara valida per la seconda giornata del Gruppo C, di cui fanno parte anche i bulgari del Ludogorets, che nel primo turno hanno sconfitto i capitolini, e il Betis di Siviglia, capace di superare 2-0 proprio l’HJK, i giallorossi di Josè Mourinho ricevono i finlandesi, provenienti da Helsinkim con velleità di rifarsi dal ko di una settimana fa al fine di carburare nel loro cammino europeo prendendosi tre punti molto pesanti. Chi la spunterà? La parola al campo.-HJK, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi dell’2022-2023, Gruppo C, si giocherà alle 21 allo stadio Olimpico e sarà visibile in ...

