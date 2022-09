Roma-HJK oggi in tv | orario e diretta streaming Europa League 2022 2023

(Di giovedì 15 settembre 2022) In occasione del match valido per la seconda giornata dell’, laospiterà all’Olimpico i finlandesi dell’HJK. La squadra di Mourinho deve assolutamente riscattarsi dopo la sconfitta al debutto stagionale nella competizione il Ludogorets e conquistare punti importanti in ottica qualificazione. L’appuntamento è per la giornata di, giovedì 15 settembre, alle ore 21. La partita verrà trasmessa intv su Sky Sport, e di conseguenza visibile insulla piattaforma SkyGo. Sarà possibile vedere il match anche insu Dazn, che detiene i diritti della competizione. SportFace.

Dalla_SerieA : Rifinitura a Trigoria in vista dell’Helsinki; Zaniolo: “Per il rinnovo c’è tempo”; delisting completato -… - Dalla_SerieA : HJK Helsinki, Abubakari la punta di diamante per la squadra cenerentola di Koskela - - zazoomblog : Roma-HJK oggi: orario Europa League 15 settembre programma probabili formazioni streaming - #Roma-HJK #oggi:… -

Probabili formazioniHelsinki/ Diretta tv, Belotti come prima punta QUOTE E PRONOSTICO Andiamo a dare uno sguardo a quello che l'agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un ...PROBABILI FORMAZIONIHELSINKI: CHI GIOCA ALL'OLIMPICO Con le probabili formazioni diHelsinki andiamo a parlare della partita che si gioca, alle ore 21:00 di giovedì 15 settembre, per la seconda ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...