Roma-HJK oggi in tv: orario e diretta streaming Europa League 2022/2023 (Di giovedì 15 settembre 2022) In occasione del match valido per la seconda giornata dell’Europa League 2022/2023, la Roma ospiterà all’Olimpico i finlandesi dell’HJK. La squadra di Mourinho deve assolutamente riscattarsi dopo la sconfitta al debutto stagionale nella competizione il Ludogorets e conquistare punti importanti in ottica qualificazione. L’appuntamento è per la giornata di oggi, giovedì 15 settembre, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, e di conseguenza visibile in streaming sulla piattaforma SkyGo. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Dazn, che detiene i diritti della competizione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) In occasione del match valido per la seconda giornata dell’, laospiterà all’Olimpico i finlandesi dell’HJK. La squadra di Mourinho deve assolutamente riscattarsi dopo la sconfitta al debutto stagionale nella competizione il Ludogorets e conquistare punti importanti in ottica qualificazione. L’appuntamento è per la giornata di, giovedì 15 settembre, alle ore 21. La partita verrà trasmessa intv su Sky Sport, e di conseguenza visibile insulla piattaforma SkyGo. Sarà possibile vedere il match anche insu Dazn, che detiene i diritti della competizione. SportFace.

LAROMA24 : Twitter, il siparietto dell'HJK Helsinki prima della passeggiata mattutina per Roma (FOTO) #AsRoma… - romanewseu : HJK Helsinki: passeggiata mattutina per la Capitale in vista del match contro la Roma (FOTO) ??… - VoceGiallorossa : ??????????????? @hjkhelsinki, l'aneddoto dietro la passeggiata mattutina per Roma #ASRoma #HJK #RomaHJK #UEL - romaforever_it : Dal logo 'ASR' magico agli inserti rosa e nero: tutti i dettagli della terza maglia della Roma… - TuttoASRoma24 : Europa League, l’HJK si lamenta con la Roma: “Non è in condizioni accettabili” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -