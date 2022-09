Roma - HJK Helsinki 3 - 0, le pagelle: Dybala sul mondo, Matic a testa alta. Belotti assedia i finlandesi (Di giovedì 15 settembre 2022) RUI PATRICIO 6 Ringrazia il palo esterno nell'unico pericolo vero che corre la sua porta. Poi ammira lo spettacolo e soffre l'umidità MANCINI 6 Pochi patemi ma solo perché ci sono pochi, pochissimi ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 settembre 2022) RUI PATRICIO 6 Ringrazia il palo esterno nell'unico pericolo vero che corre la sua porta. Poi ammira lo spettacolo e soffre l'umidità MANCINI 6 Pochi patemi ma solo perché ci sono pochi, pochissimi ...

Invictus_85 : @90Christian1 @Gniche14 @HungryMarcio Non mi tornano i conti. Rientra prima della fine di ottobre. Roma Napoli al m… - Sergio19648 : RT @sololaromait: Tegola per Karsdorp: come comunicato dalla Roma, gli esami a cui si è sottoposto il terzino olandese hanno rinvenuto una… - sololaromait : Tegola per Karsdorp: come comunicato dalla Roma, gli esami a cui si è sottoposto il terzino olandese hanno rinvenut… - Andrea30490834 : RT @CZampa_official: Roma - HJK 3-0. Il commento zampato - whatisbestnow : What's #Best on -