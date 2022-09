Roma, davanti al Liceo il primo giorno di scuola per spacciare con tutto il ‘campionario’: hashish, cocaina e eroina (Di giovedì 15 settembre 2022) primo giorno di scuola, e primo giorno di ‘lavoro’ per un pusher 34enne. C’è già un arresto per droga a Roma nonostante le attività scolastiche siano riprese praticamente da una manciata di ore; i Carabinieri tuttavia, in concomitanza delle prime campanelle, hanno predisposto un servizio mirato anti-spaccio proprio per prevenire un fenomeno che, purtroppo, coinvolge sempre più giovanissimi. E un pusher è già finito nella ‘rete’ dei Militari. Spaccio di droga vicino a un Liceo a Roma In particolare, nel corso delle verifiche effettuate, all’interno dei giardini pubblici adiacenti una scuola, tra via delle Palme e via Castore Durante, l’uomo di 34 anni, i Carabinieri hanno notato l’uomo mentre faceva movimenti sospetti, verosimilmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022)di, edi ‘lavoro’ per un pusher 34enne. C’è già un arresto per droga anonostante le attività scolastiche siano riprese praticamente da una manciata di ore; i Carabinieri tuttavia, in concomitanza delle prime campanelle, hanno predisposto un servizio mirato anti-spaccio proprio per prevenire un fenomeno che, purtroppo, coinvolge sempre più giovanissimi. E un pusher è già finito nella ‘rete’ dei Militari. Spaccio di droga vicino a unIn particolare, nel corso delle verifiche effettuate, all’interno dei giardini pubblici adiacenti una, tra via delle Palme e via Castore Durante, l’uomo di 34 anni, i Carabinieri hanno notato l’uomo mentre faceva movimenti sospetti, verosimilmente ...

