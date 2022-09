Roger Federer si ritira, Nadal: “Speravo che non arrivasse questo giorno”. Alcaraz, Berrettini, Sinner: il saluto al monumento del tennis (Di giovedì 15 settembre 2022) Da quando, attorno alle 15:30, ha annunciato il ritiro, Roger Federer è stato letteralmente investito da un’onda di saluti, affetto, ricordi. Chiunque ha voluto tributargli una parola, da chi l’ha ammirato a chi ne è stato avversario, per andare avanti anche con chi magari non l’aveva come preferito, ma l’ha rispettato. In cima alla lista l’avversario di sempre, Rafael Nadal: “Caro Roger, mio amico e rivale. Speravo che questo giorno non arrivasse mai. E’ un giorno triste per me personalmente e per lo sport, nel mondo. Per me è stato un privilegio, e anche un onore e privilegio, condividere con te questi anni, vivendo così tanti splendidi momenti dentro e fuori dal campo. Avremo molti momenti in comune nel futuro, abbiamo molte cose da ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Da quando, attorno alle 15:30, ha annunciato il ritiro,è stato letteralmente investito da un’onda di saluti, affetto, ricordi. Chiunque ha voluto tributargli una parola, da chi l’ha ammirato a chi ne è stato avversario, per andare avanti anche con chi magari non l’aveva come preferito, ma l’ha rispettato. In cima alla lista l’avversario di sempre, Rafael: “Caro, mio amico e rivale.chenonmai. E’ untriste per me personalmente e per lo sport, nel mondo. Per me è stato un privilegio, e anche un onore e privilegio, condividere con te questi anni, vivendo così tanti splendidi momenti dentro e fuori dal campo. Avremo molti momenti in comune nel futuro, abbiamo molte cose da ...

DAZN_IT : #Federer annuncia il ritiro ?? Grazie di tutto, Roger. ?? #DAZN - sportface2016 : +++#TENNIS, ROGER #FEDERER SI RITIRA: '#LAVERCUP SARA' MIO ULTIMO EVENTO'+++ - OptaPaolo : 369 - Roger #Federer è il tennista con il maggior numero di vittorie nel tabellone principale dei tornei maschili d… - GalloMarcegallo : RT @GeorgeSpalluto: Nadal su Federer: 'Caro Roger, mio amico e rivale. È un giorno triste per me personalmente e per lo sport di tutto il m… - tw_pasq : RT @AdrianoPanatta: Oggi non si è ritirato Roger Federer,si è ritirato IL TENNIS. -