Roberto Saviano non ha detto | «se vince il centrodestra | vivrò sempre all’estero»

Il 14 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata un'immagine dicon una sua presunta dichiarazione. Lo scrittore avrebbe: «Seil». L'immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Pensa che perdita !!! Pensa davvero che ci Mancherà?? INGENUO». Si tratta di una dichiarazione che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale dello scrittore. Lo scorso 30 agosto lo stesso, sui suoi canali social (qui e qui), ha smentito la falsa notizia, chiarendo di non aver mai fatto «una dichiarazione del genere».