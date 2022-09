Risultati test di medicina: oggi pubblicati i punteggi anonimi, come consultarli (Di giovedì 15 settembre 2022) pubblicati i Risultati dei test di medicina di quest’anno. In mattinata Universitaly li ha reso noti in forma anonima, tramite un codice etichetta, con cui gli utenti hanno potuto capire il loro punteggio. Risulta essere importante aver conseguito un punteggio minimo di 20, sufficiente per entrare nella graduatoria nazionale. Per conquistare un posto molto dipende sia dall'ateneo prescelto che dalla difficoltà del test: secondo Studenti.it, il punteggio che serve per piazzarsi nell'ultima posizione utile al primo tentativo dipende dall'andamento generale. Per chi non dovesse ricordare il proprio codice etichetta non c’è problema: a partire dal 23 settembre saranno ufficiali anche i nominativi e Risultati del questionario, con i quali ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 settembre 2022)deididi quest’anno. In mattinata Universitaly li ha reso noti in forma anonima, tramite un codice etichetta, con cui gli utenti hanno potuto capire il loroo. Risulta essere importante aver conseguito uno minimo di 20, sufficiente per entrare nella graduatoria nazionale. Per conquistare un posto molto dipende sia dall'ateneo prescelto che dalla difficoltà del: secondo Studenti.it, ilo che serve per piazzarsi nell'ultima posizione utile al primo tentativo dipende dall'andamento generale. Per chi non dovesse ricordare il proprio codice etichetta non c’è problema: a partire dal 23 settembre saranno ufficiali anche i nominativi edel questionario, con i quali ...

