Risultati Europa League e Conference: come sono andate le partite (Di giovedì 15 settembre 2022) Ecco come sono andate le varie gare di Europa e Conference League: tra le italiane sorride solo la Roma di Mourinho, affondano Lazio e Fiorentina Europa League Real Sociedad-Omonia Nicosia 2-1 (30’ Guevara, 72’ Bruno, 80’ Sorloth)Sheriff Tiraspol-Manchester United 0-2 (17’ Sancho, 39’ rig. Ronaldo)Feyenoord-Sturm Graz 6-0 (9’, 41’ Jahanbakhsh, 31’ Hancko, 34’ Danilo, 66’ Gimenez, 78’ Idrissi)Midtjylland-Lazio 5-1 (26’ Da Silva, 30’ Kaba, 52’ rig. Evander, 67’ Isaksen, 72’ Sviatchenko)Monaco-Ferencvaros 0-1 (78’ Vecsei)Olympiacos-Friburgo 0-3 (5’ Hofler, 25’, 52’ Gregoritsch)Qarabag-Nantes 3-0 (60’ Owusu, 65’ Zoubir, 72’ Jankovic)Trabzonspor-Stella Rossa 2-1 (16’ Hamsik, 68’ Trezeguget, 89’ Nikolic)Real Betis-Ludogorets 3-2 (25’ Henrique, 39’ ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Eccole varie gare di: tra le italiane sorride solo la Roma di Mourinho, affondano Lazio e FiorentinaReal Sociedad-Omonia Nicosia 2-1 (30’ Guevara, 72’ Bruno, 80’ Sorloth)Sheriff Tiraspol-Manchester United 0-2 (17’ Sancho, 39’ rig. Ronaldo)Feyenoord-Sturm Graz 6-0 (9’, 41’ Jahanbakhsh, 31’ Hancko, 34’ Danilo, 66’ Gimenez, 78’ Idrissi)Midtjylland-Lazio 5-1 (26’ Da Silva, 30’ Kaba, 52’ rig. Evander, 67’ Isaksen, 72’ Sviatchenko)Monaco-Ferencvaros 0-1 (78’ Vecsei)Olympiacos-Friburgo 0-3 (5’ Hofler, 25’, 52’ Gregoritsch)Qarabag-Nantes 3-0 (60’ Owusu, 65’ Zoubir, 72’ Jankovic)Trabzonspor-Stella Rossa 2-1 (16’ Hamsik, 68’ Trezeguget, 89’ Nikolic)Real Betis-Ludogorets 3-2 (25’ Henrique, 39’ ...

