“Risparmi 600 euro”. Caro bollette, fai così e spendi di meno: i semplici trucchi (Di giovedì 15 settembre 2022) Come Risparmiare sulla bolletta. La situazione attuale è destinata a registrare nuovi aumenti sulla bolletta dopo i mega rincari arrivato allo scoppio della guerra in Ucraina. Nell’arco di un anno, il costo di luce e gas per una famiglia italiana media è già aumentato del 160 per cento. Nell’ultimo trimestre del 2022, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevede un ulteriore aumento del 100 per cento rispetto al costo attuale. Insomma, le bollette potrebbero raddoppiare ulteriormente e la spesa totale delle famiglie per l’intero anno (compreso il già pagato) toccherà cifre altissime: 2.242 euro per l’elettricità, 3.461 per il gas. Una vera stangata di 5.700 euro a famiglia. E questo in un periodo in cui l’ inflazione è molto alta, se pensiamo che l’aumento dei prezzi dei beni ad agosto ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Comeare sulla bolletta. La situazione attuale è destinata a registrare nuovi aumenti sulla bolletta dopo i mega rincari arrivato allo scoppio della guerra in Ucraina. Nell’arco di un anno, il costo di luce e gas per una famiglia italiana media è già aumentato del 160 per cento. Nell’ultimo trimestre del 2022, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevede un ulteriore aumento del 100 per cento rispetto al costo attuale. Insomma, lepotrebbero raddoppiare ulteriormente e la spesa totale delle famiglie per l’intero anno (compreso il già pagato) toccherà cifre altissime: 2.242per l’elettricità, 3.461 per il gas. Una vera stangata di 5.700a famiglia. E questo in un periodo in cui l’ inflazione è molto alta, se pensiamo che l’aumento dei prezzi dei beni ad agosto ha ...

