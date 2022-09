Riforme costituzionali, Renzi ci riprova: “Voglio sedermi al tavolo di lavoro e sono disponibile a farlo con Meloni”. L’annuncio a La7 (Di giovedì 15 settembre 2022) “Io Voglio fare il sindaco d’Italia, con l’elezione diretta del presidente della Repubblica, Giorgia (Meloni, ndr) vuole fare un’altra cosa: vuole fare il presidenzialismo. Sulle Riforme costituzionali Meloni dice cose interessanti e se le propone, io siederò a quel tavolo, mi interessa dare una mano al tavolo”. Lo ha detto Matteo Renzi, intervistato da Myrta Merlino a L’Aria che tira, su La7. Il leader di Italia viva ha anche anticipato che se la lista con Azione (il cosiddetto Terzo polo) supererà il 10% dei consensi, a quel punto risulterà decisivo per la formazione del governo. “Il nostro obiettivo a lungo termine” ha detto, “è fare come Macron in Francia”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Iofare il sindaco d’Italia, con l’elezione diretta del presidente della Repubblica, Giorgia (, ndr) vuole fare un’altra cosa: vuole fare il presidenzialismo. Sulledice cose interessanti e se le propone, io siederò a quel, mi interessa dare una mano al”. Lo ha detto Matteo, intervistato da Myrta Merlino a L’Aria che tira, su La7. Il leader di Italia viva ha anche anticipato che se la lista con Azione (il cosiddetto Terzo polo) supererà il 10% dei consensi, a quel punto risulterà decisivo per la formazione del governo. “Il nostro obiettivo a lungo termine” ha detto, “è fare come Macron in Francia”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SimoneAlliva : #Renzi: 'Se la Meloni propone un tavolo per le riforme costituzionali ci sto, caspita se ci sto” Slurp. - CarloCalenda : L’istituzione di una commissione bicamerale mi sembra una buona soluzione per discutere di riforme costituzionali.… - ilfattovideo : Riforme costituzionali, Renzi ci riprova: “Voglio sedermi al tavolo di lavoro e sono disponibile a farlo con Meloni… - BuonAndrew : RT @SimoneAlliva: #Renzi: 'Se la Meloni propone un tavolo per le riforme costituzionali ci sto, caspita se ci sto” Slurp. - ChiccoOct23 : RT @SimoneAlliva: #Renzi: 'Se la Meloni propone un tavolo per le riforme costituzionali ci sto, caspita se ci sto” Slurp. -