Riconoscete questa bimba sorridente? Oggi è una grande icona della musica italiana (Di giovedì 15 settembre 2022) Piccola, sorridente e un po’ furbetta, la Riconoscete? questa bimba Oggi è un’icona della musica italiana di tutti i tempi: ecco di chi si tratta Una bimba furbetta, carina e dal sorriso che ha molto da raccontare, si presentava così quando aveva la tenera età di sei o sette anni. Oggi, invece, è una delle icone indiscusse della musica italiana di tutti i tempi, dal suo look sbarazzino e dai successi che non passano mai di moda rimanendo impressi nella storia di tutti i tempi. Di chi stiamo parlando? Proprio di lei, l’icona del rock per eccellenza. curiosità della cantante (foto web)E’ sempre stata ... Leggi su kronic (Di giovedì 15 settembre 2022) Piccola,e un po’ furbetta, laè un’di tutti i tempi: ecco di chi si tratta Unafurbetta, carina e dal sorriso che ha molto da raccontare, si presentava così quando aveva la tenera età di sei o sette anni., invece, è una delle icone indiscussedi tutti i tempi, dal suo look sbarazzino e dai successi che non passano mai di moda rimanendo impressi nella storia di tutti i tempi. Di chi stiamo parlando? Proprio di lei, l’del rock per eccellenza. curiositàcantante (foto web)E’ sempre stata ...

Klingsor_8 : RT @PBerizzi: Leggo tweet esponenti di FdI, da Meloni ai colonnelli, preoccupati per clima d'odio violenza ecc per volantino presunte Br. R… - furbymemi01 : ma se metto una mia foto come foto profilo mi riconoscete? devo superare questa mia paura di essere giudicata... - vvlokim : RT @achondritee: wow sono piacevolmente colpita perché credevo di avervi perso per sempre tuttx dietro a questa coppia e invece.. li amo e… - achondritee : wow sono piacevolmente colpita perché credevo di avervi perso per sempre tuttx dietro a questa coppia e invece.. l… - em_eraldsea : RT @danielaunicmeta: Non so chi sia questa ragazza...ho fatto questo scatto se vi riconoscete fatevi avanti ?? #ErmalMeta -