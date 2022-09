Regina Elisabetta, diretta: lunghissima fila di sudditi per entrare a Westminster Hall. La folla grida: «Dio salvi il re» (Di giovedì 15 settembre 2022) Un abbraccio collettivo in dimensioni maestose: come non poteva non essere per una Regina che ha attraversato quasi un secolo di storia; e nel cuore della sua Gran Bretagna, terra... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 settembre 2022) Un abbraccio collettivo in dimensioni maestose: come non poteva non essere per unache ha attraversato quasi un secolo di storia; e nel cuore della sua Gran Bretagna, terra...

sebmes : Guardando il Tg1 - che cinque giorni dopo la morte della regina Elisabetta le dedica i primi sei minuti del telegio… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - matteorenzi : Oggi con l’Ambasciatore del Regno Unito a Roma Edward Llewellyn e Massimo Ungaro per firmare il libro delle condogl… - LaStampa : Elisabetta II, dai rivenditori di gadget alle zuppe in lattina: chi ci perde e chi ci guadagna dalla morte della re… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli ???????????? #Regnounito #Londra #Regina #Funerale #Elisabetta II: sarà la #cerim… -